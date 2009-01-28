СБУ предостерегает таможню от реализации «плана Тимошенко»

Служба безопасности Украины направила официальное предупреждение Энергетической региональной таможне Украины с требованием не допустить никаких незаконных действий относительно объемов газа, которые находятся под таможенным контролем и заявлены в таможенном режиме как «транзит». Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

СБ Украины отмечает, что "во время любых операций относительно этих объемов газа в обязательном порядке должны присутствовать сотрудники специального подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью для недопущения каких-либо действий, причиняющих вред национальным интересам государства".

На уточняющее вопрос УНИАН, о каких именно объемах газа идет речь, начальник пресс-центра СБУ – пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО сказала, что речь идет об объемах всего газа, который заявлен как транзит.

В то же время, как сообщал УНИАН, 24 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Государственная таможенная служба должна осуществить таможенное оформление природного газа объемом 11 млрд. кубометров, который НАК «Нафтогаз Украины» приобрел у ОАО «Газпром» и который уже находится в украинских газовых хранилищах.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, комментируя заявление председателя Гостаможслужбы Валерия ХОРОШКОВСКОГО, о невозможности растаможивания газа из ПГХ, поскольку его владельцем является компания «РосУкрЭнерго».

«Как оказалось, ХОРОШКОВСКИЙ и ФИРТАШ – одна команда, но в то же время все будет растаможено, все будет сделано как следует, и никто у народа Украины не заберет газ, который ему принадлежит. Никто!»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что НАК «Нафтогаз Украины» уже рассчитался с «Газпромом» за этот объем газа.

Как сообщал УНИАН, согласно подписанному 19 января газовому контракту с Россией Украина по специальной цене в 153,9 доллара за тысячу кубометров должна была выкупить 11 млрд. куб. г. газа, который хранится в украинских газовых хранилищах, но не принадлежит государству. Из этих 11 млрд. кубометров газа 6 млрд. Украина собирается использовать в качестве технологического, а 5 млрд. – реализовать на внутреннем рынке страны.

23 января в эфире программы "Свобода на Интере" председатель Государственной таможенной службы Украины В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что таможня не может растаможить 11 млрд. кубометров газа, которые хранятся в украинских ПГХ, поскольку, согласно документам, владельцем этого газа является “РосУкрЭнерго”.

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил В.ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем председателя СБУ.

В новой должности В.ХОРОШКОВСКИЙ будет отвечать за организацию работы СБУ по защите экономической безопасности государства и за борьбу с легализацией грязных денег.

Вчера Хорошковский, комментируя в интервью Украинской правде вопрос об 11 миллиардах кубометров газа в украинских хранилищаж, заявил: "Есть периодическая декларация в режиме заявленного транзита, где Нафтогаз берет на себя обязательства выступить транзитером этого газа и доставить его на западную границу Украины.

Поэтому изменить статус этого газа можно, если РосУкрЭнерго как собственник откажется от него либо продаст его. Сегодня, когда уже заявлен режим транзита, эти действия должны быть согласованы с таможенной службой".