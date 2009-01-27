Хорошковский: 11 млрд кубов газа в хранилищах принадлежат РосУкрЭнерго

Валерий Хорошковский, руководитель гостаможслужбы, считает, что нынешнее обострение его отношений с премьер-министром Юлией Тимошенко (вплоть до того, что по данным Украинской правды, она собирается на завтрашнем заседании Кабмина поставить вопрос об увольнении Хорошковского) связано с расхождением во мнениях о том, кому именно принадлежат 11 миллиардов кубометров газа, закачанных в подземные газохранилища Украины.

«Этот газ принадлежит РосУкрЭнерго, - заявил Хорошковский в интервью Украинской правде. - Есть периодическая декларация в режиме заявленного транзита, где Нефтегаз берет на себя обязательства выступить транзитером этого газа и доставить его на западную границу Украины.

Поэтому изменить статус этого газа можно, если РосУкрЭнерго как собственник откажется от него либо продаст его. Сегодня, когда уже заявлен режим транзита, эти действия должны быть согласованы с таможенной службой».

Происхождение этого газа Хорошковский объяснил так: «Он появился там как газ, принадлежащий РосУкрЭнерго, и был предназначен для транзита в Европу. В своем письме РосУкрЭнерго утверждает, что оно не избавилось от своей собственности. То есть документы первичного характера, которые были при вхождении газа в Украину, для меня являются основополагающими».