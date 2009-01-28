Пинзеник не пришел на Кабмин
10:48, 28 января 2009Политика
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А журналисты ждали комментариев...
Министр финансов Виктор Пинзеник не принимает участие в сегодняшнем заседании Кабмина. Как сообщает Украинская правда, перед заседанием правительства журналисты ожидали министра, чтобы услышать его комментарий относительно его "секретного доклада" премьеру о состоянии экономики в Украине.
Однако на заседании правительства Пинзеник не появился. В свою очередь в среду утром пресс-служба правительства распространила его опровержение, в котором "секретный доклад" он называет сфальсифицированной провокацией.
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