Милиция Крыма отрицает подготовку "вооруженной спецоперации", но...
...возможны различные противостояния
Крымская милиция готова обеспечить общественный порядок во время исполнения сотрудниками Государственной исполнительной службы решений судов об освобождении самовольно занятых земельных участков в районе улицы Балаклавская в Симферополе.
Об этом начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму Александр ДОМБРОВСКИЙ заявил в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН.
Комментируя информацию Меджлиса о якобы готовящейся «вооруженной спецоперации по сносу строений крымских татар», А.ДОМБРОВСКИЙ подчеркнул, что «это никакая не вооруженная и не спецоперация». «Это выполнение решения судов. Решения судов, безусловно, должны выполняться», - отметил начальник Отдела связей с общественностью милиции Крыма.
Он напомнил, что сотрудники милиции привлекаются при этом для охраны общественного порядка. «Милиция по заявке Государственной исполнительной службы должна выделять необходимое количество личного состава и техники для этого (выполнения решений судов). Мы должны обеспечить защиту специалистов Государственной исполнительной службы, которые исполняют решения, технического персонала, который исполняет решение, и, естественно, граждан, которые находятся рядом и могут попасть под противоправные действия», - сказал начальник пресс-службы милиции Крыма.
«Эти организации, которые находятся на этом участке (по ул.Балаклавской), имеют законное право (на землю), это доказано и решениями судов, и теми документами, которые у них (фирм) есть на руках, и решениями симферопольского исполкома, который выделил эти участки, причем под жилищное строительство», - отметил А.ДОМБРОВСКИЙ.
Он не смог уточнить, когда именно будет произведено освобождение самовольно занятых земучастков. «Я не знаю когда (именно), но в ближайшее время они (представители исполнительной службы), наверное, подадут соответствующую заявку, которую мы обязаны выполнить», - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ, добавив, что есть также приказы Министерства юстиции и Министерства внутренних дел Украины.
При этом А.ДОМБРОВСКИЙ отметил: имеющийся опыт по освобождению самозахватов показывает, что «вполне возможно будет оказано сопротивление, могут быть различные провокации, могут быть различные противостояния». Именно по этой причине есть и такие сценарии, когда правоохранителям придется применять предусмотренные законом в случае угрозы жизни сотрудника милиции спецсредства, подытожил он.
Как сообщал УНИАН, Меджлис заявляет о готовящейся «специальной вооруженной операции» по сносу воздвигнутого поселка крымских татар в черте города Симферополя, по ул. Балаклавской.