Милиция Крыма отрицает подготовку "вооруженной спецоперации", но...

Крымская милиция готова обеспечить общественный порядок во время исполнения сотрудниками Государственной исполнительной службы решений судов об освобождении самовольно занятых земельных участков в районе улицы Балаклавская в Симферополе.

Об этом начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму Александр ДОМБРОВСКИЙ заявил в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН.

Комментируя информацию Меджлиса о якобы готовящейся «вооруженной спецоперации по сносу строений крымских татар», А.ДОМБРОВСКИЙ подчеркнул, что «это никакая не вооруженная и не спецоперация». «Это выполнение решения судов. Решения судов, безусловно, должны выполняться», - отметил начальник Отдела связей с общественностью милиции Крыма.

Он напомнил, что сотрудники милиции привлекаются при этом для охраны общественного порядка. «Милиция по заявке Государственной исполнительной службы должна выделять необходимое количество личного состава и техники для этого (выполнения решений судов). Мы должны обеспечить защиту специалистов Государственной исполнительной службы, которые исполняют решения, технического персонала, который исполняет решение, и, естественно, граждан, которые находятся рядом и могут попасть под противоправные действия», - сказал начальник пресс-службы милиции Крыма.

«Эти организации, которые находятся на этом участке (по ул.Балаклавской), имеют законное право (на землю), это доказано и решениями судов, и теми документами, которые у них (фирм) есть на руках, и решениями симферопольского исполкома, который выделил эти участки, причем под жилищное строительство», - отметил А.ДОМБРОВСКИЙ.

Он не смог уточнить, когда именно будет произведено освобождение самовольно занятых земучастков. «Я не знаю когда (именно), но в ближайшее время они (представители исполнительной службы), наверное, подадут соответствующую заявку, которую мы обязаны выполнить», - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ, добавив, что есть также приказы Министерства юстиции и Министерства внутренних дел Украины.

При этом А.ДОМБРОВСКИЙ отметил: имеющийся опыт по освобождению самозахватов показывает, что «вполне возможно будет оказано сопротивление, могут быть различные провокации, могут быть различные противостояния». Именно по этой причине есть и такие сценарии, когда правоохранителям придется применять предусмотренные законом в случае угрозы жизни сотрудника милиции спецсредства, подытожил он.

Как сообщал УНИАН, Меджлис заявляет о готовящейся «специальной вооруженной операции» по сносу воздвигнутого поселка крымских татар в черте города Симферополя, по ул. Балаклавской.