Меджлис требует у Ющенко и Тимошенко отмены "вооруженной спецоперации"

Меджлис крымско-татарского народа заявляет о готовящейся специальной вооруженной операции по сносу воздвигнутого поселка крымских татар в черте города Симферополя, по ул. Балаклавской.

Как передает корреспондент УНИАН, поселок возник в марте 2006 года на части территории пустыря, находившегося ранее в ведении расформированной воинской части, которая готовилась Министерством обороны Украины к передаче Симферополю. Меджлис заявляет, что симферопольские власти, не дождавшись завершения процедуры передачи земель, приступили к скрытому их распределению среди различных фирм, при этом игнорировались заявления крымских татар, нуждающихся в получении земельных участков для обустройства своих семей. Такие действия властей, говорят в Меджлисе, побудили граждан к самовольному занятию 8 гектаров из 45 гектаров высвобождаемой воинской частью территории.

Сегодня на пресс-конференции в Симферополе первый заместитель председателя Меджлиса Рефат ЧУБАРОВ заявил, что решение о подготовке и проведении спецоперации по сносу поселка крымских татар было принято 23 января на межведомственном совещании с участием руководителей правоохранительных органов, начальствующего состава Симферопольского воинского гарнизона, представителей Совета министров Крыма.

«Я хочу заметить, что впервые мы в Крыму сталкиваемся с тем, чтобы специальная операция планировалась в деталях, которые допускают применение всех видов оружия, и, прежде всего, табельного», - сказал первый заместитель председателя Меджлиса.

Сейчас на участке обустраиваются 80 семей крымских татар, уже «строятся в капитальном формате 20 домов, 9 из которых завершены и в них живут люди», кроме того, в этом массиве воздвигнута мечеть, где регулярно проводятся службы, сказал Р.ЧУБАРОВ.

По его словам, формальным основанием для принятия решения о сносе строений крымских татар послужили указания министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА исполнить судебные решения по искам коммерческих фирм «Олви-Крым», «Амид», «Крым». Хотя, как говорит заместитель председателя Меджлиса, эта земля была передана коммерческим фирмам в результате незаконных решений властей Симферополя.

Р.ЧУБАРОВ указал на то, что в Украине множество решений судов по земельным участкам, однако Минюст не проявляет в них такой настойчивости, как вокруг ситуации по улице Балаклавской в Симферополе, где возник поселок крымских татар.

Меджлис не исключает в этой ситуации и «политический аспект». «Мы не исключаем, что эта масштабная провокация, которая планируется вокруг Балаклавской, может быть началом действий, которые в чьём-то сценарии должны привести к введению чрезвычайного положения в Украине», - заявил Р.ЧУБАРОВ.

Меджлис выступает против насильственного решения проблемы.

Президиум Меджлиса обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с требованием немедленно принять меры, «которые бы предотвратили провокацию». Также Меджлис требует от высшего руководства страны «срочного возобновления работы комиссий, которым было поручено рассмотреть вопросы выделения гражданам Украины, проживающим в Крыму: как крымским татарам, так и не крымским татарам, - земли для обустройства своих семей».

Помимо этого, Президиум Меджлиса обращается к аккредитованным в Украине дипломатическим представительствам международных организаций и государств с призывом информировать руководство своих организаций и правительства своих государств «о готовящихся широкомасштабных провокациях в Крыму, могущих привести к непредсказуемым последствиям».

Комментарий правоохранителей Крыма УНИАН пока получить не удалось.

Как сообщал УНИАН, 18 января и 1 ноября 2007 года на улице Балаклавской в Симферополе произошли столкновения между крымскими татарами – участниками так называемых «полян протеста» – и представителями фирмы «Олви-Крым». По данным представителей фирмы, у них есть все необходимые документы на право аренды земли.

По официальным данным, площадь самозахватов в Крыму составляет 1300 гектаров.