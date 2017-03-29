Обстрел польского консульства в Луцке: в МИД страны предупредили о ноте протеста и вызвали украинского посла

В МИД Польши подтвердили факт ночного обстрела своего Генконсульства в Луцке. В связи с инцидентом во внешнеполитическое ведомство вызвали и посла Украины Андрея Дещицу. Об этом говорится в сообщении МИД Польши.

"В МИД вызван посол Украины в Польше. Наше посольство в Киеве также заявит ноту протеста в МИД Украины", - заявили в ведомстве.

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В МИД Польши также сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал.

"Мы ожидаем, что украинские службы обеспечат более эффективную охрану дипломатических учреждений. Мы также ожидаем скорейшего выяснения обстоятельств происшествия и задержание исполнителей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Луцке в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли здание Генконсульства Польши. В результате стрельбы повреждена крыша здания. Стрельба произошла около 00:30. По словам консула, охранники услышали взрыв. СМИ сообщали, что судя по величине отверстия в крыше, могли стрелять из гранатомета или другого серьезного вооружения.

Позже консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что обстрел помещения консульства был террористическим актом.