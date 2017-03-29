Скандальному депутату-"гееборцу" из РФ запретили въезд в Украину (документ)

09:50, 29 марта 2017
Политика
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Уголовное производство в отношении Милонова не начинались и не расследовались, отметили в СБУ.

Милонову запрещен въезд в нашу страну / Скриншот

Одиозному депутату Госдумы Виталию Милонову, который сравнил Украину с Африканской Республикой Габон, запрещен въезд в страну.  Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины (СБУ), передает "Обозреватель".

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"Сообщаем, что по состоянию на сегодня в уголовных производствах, которые расследуются следственными органами безопасности, сообщение о подозрении указанному вами гражданину не осуществлялось, уголовное производство в отношении него не начинались и не расследовались. Указанному вами гражданину запрещен въезд на территорию Украины органами СБУ", — сообщили в ведомстве. 

Ранее Милонов выдвинул идею не пускать ЛГБТ-активистов в Россию, т.к. страна должна проводить политику, альтернативную "мировому диктату нравственного разложения, расползающегося с противоположного берега Атлантики".

obozrevatel.com

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Теги: #Россия#въезд#Милонов