Турчинов говорит, что передел кресел в Кабмине начнут на той неделе
16:44, 27 января 2009Политика
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Говорит, пока вопрос не обсуждали
Совет коалиции на следующей неделе рассмотрит возможные кадровые ротации в правительстве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.
«Я надеюсь, на следующей неделе состоится сессионная работа Верховной Рады, состоится заседание совета коалиции, и там все вопросы будут обсуждаться», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
По его словам, все существующие варианты кадровых замен в составе Кабинета министров являются домыслами средств массовой информации.
«Ни на заседаниях правительства, ни на совете коалиции конкретный вопрос не обсуждался», - подчеркнул первый вице-премьер.
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