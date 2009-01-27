Турчинов говорит, что передел кресел в Кабмине начнут на той неделе

Совет коалиции на следующей неделе рассмотрит возможные кадровые ротации в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я надеюсь, на следующей неделе состоится сессионная работа Верховной Рады, состоится заседание совета коалиции, и там все вопросы будут обсуждаться», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, все существующие варианты кадровых замен в составе Кабинета министров являются домыслами средств массовой информации.

«Ни на заседаниях правительства, ни на совете коалиции конкретный вопрос не обсуждался», - подчеркнул первый вице-премьер.