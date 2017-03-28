Климпуш-Цинцадзе рассказала о продвижении пропагандистского мифа насчет вступления Украины в НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) является долгосрочной стратегической целью, а не непосредственной целью сегодняшнего дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время заседания круглого стола "Преодоление мифов о НАТО".

Климпуш-Цинцадзе рассказала, что существует миф, который активно продвигается не только в Украине, но и среди других стран, и который касается того, что в НАТО Украину якобы не ждут, что Украину "туда не возьмут, и не надо пытаться".

"И мы видим, что этот миф активно продвигается как здесь, в Украине, внутри государства, так и пропагандистами Кремля активно продвигается и в европейских странах", - заявила вице-премьер.

Читайте такжеВ Сенате США сняли последнюю преграду для ратификации соглашения о вступлении Черногории в НАТО

По ее словам, российская пропаганда "поставила себе целью повторять это просто ежедневно - вас туда не возьмут, вас не ждут, у вас вооруженный конфликт, вы не готовы, вы никогда не будете готовы, а ваше членство не будет способствовать безопасности в регионе".

Также вице-премьер-министр обратила внимание, что недавно в Брюсселе на одном из мероприятий прозвучал вопрос, будет ли членство в Альянсе Грузии и Украины укреплять безопасность Европы. При этом, как утверждает Климпуш-Цинцадзе, к ее удивлению, 70% участников мероприятия ответили, что не будет укреплять. "Я думаю, что это говорит как раз об укоренении этого мифа, и с этим мифом бороться, безусловно, сложно, но убеждена, что с ним можно бороться", - заявила она.

В этой связи вице-премьер подчеркнула, что "во-первых, приобретение полноценного членства в Альянсе не является нашей сегодняшней или завтрашней целью".

"Это наша долгосрочная стратегическая цель, а не непосредственная сегодняшняя цель", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Читайте такжеПредставители НАТО прибывают в Балаклею для разминирования территории

"Во-вторых, наш сегодняшний приоритет - это обеспечение функциональной интеграции в НАТО. Выполнение критериев, развитие сотрудничества, внедрение стандартов, укрепление совместимости, обмен опытом и многое другое", - заявила она.

Также вице-премьер добавила, что в Украине уже есть много возможностей без юридического вступления для того, чтобы обеспечивать углубленное сотрудничество и функциональную интеграцию с Альянсом.

Кроме того, она заявила, что "почти все зависит от Украины, как бы ни казалось, что это зависит от кого-то другого".

По словам Климпуш-Цинцадзе, Украина показывает себя надежным, серьезным партнером, реформирующим свой сектор безопасности и обороны, и уже сегодня должна внести свой вклад в безопасность как Альянса, так и более широкого региона.

«Украина является уже контрибьютором, и именно это будет постепенно снимать те аргументы, которые есть у тех, кто сомневается в том, что Украину там сегодня ждут, или будут ждать через пять или через более лет", - отметила Климпуш- Цинцадзе.