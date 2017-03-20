Украина и НАТО проводят учения в Черном море

В Черном море 20 марта проходят совместные учения ВМС Вооруженных сил Украины и противоминной группы кораблей НАТО.

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Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, военные будут учиться проводке кораблей за тралом, тактическому маневрированию, тренировке по радиосвязи, осуществлению поиска и уничтожения мин.

Ранее в порт Одессы прибыли корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2) - штабного корабля "Контр-адмирал К.Черницкий" ВМС Польши, морских тральщиков "Дуэро" ВМС Испании, "Ротвейль" ВМС Германии и "Аланья" ВМС Турции.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, минобороны России тоже объявило о проведении крупномасштабных военных учений в Черном море, с боевыми стрельбами в Крыму.