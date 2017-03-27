В АП заявили, что послы стран G7 и ЕС выразили понимание решению СНБО о блокаде Донбасса

Послы стран «Большой семерки» и Европейского Союза выразили понимание по поводу введения запрета на перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе.

Об этом они сказали на встрече с президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте такжеПорошенко о блокаде ОРДЛО: удар под дых Украине

Отмечается, что стороны обсудили решение Совета национальной безопасности и обороны Украины в части временного прекращения перемещения товаров между Украиной и неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.

«Послы выразили понимание вынужденности таких шагов украинской власти, учитывая противоправную экспроприацию украинской собственности и безответственные действия отдельных политических сил относительно самовольной и необдуманной так называемой блокады железнодорожных путей на Донбассе. Была подчеркнута важность недопущения ухудшения гуманитарной ситуации по обе стороны линии разграничения и договорились о принятии совместных мер для минимизации негативных последствий от ограничений перемещения товаров для гражданского населения», - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко проинформировал международных партнеров о прогрессе и перспективах в реализации программы внутренних преобразований, в частности в части антикоррупционной политики, судебной реформы, децентрализации, дерегуляции, энергетики, охраны здоровья и создания привлекательного инвестиционного климата.

Читайте такжеПорошенко назвал блокаду ОРДЛО спецоперацией по выталкиванию "ДНР" и "ЛНР" в Россию

Собеседники скоординировали дальнейшие пути оказания всесторонней поддержки Украины со стороны «Большой семерки» и Евросоюза во внедрении реформ.

Президент высоко оценил солидарность и единство стран «Большой семерки» с Украиной в обеспечении поддержки внедрению внутренних реформ и противодействия российской агрессии.

Как сообщал УНИАН, СНБО 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до прекращения огня на Донбассе и отвода тяжелого вооружения, а также до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.