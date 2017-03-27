Рабинович: "Чтобы спасти страну, готов объединяться даже с Правым сектором"
Его партия готова объединиться со всеми политическими силами, кроме тех, кто «уже дважды, трижды, четырежды обворовывал страну».
Вадим Рабинович призвал политические силы объединиться для спасения страны. Об этом народный депутат и лидер партии «За життя» заявил в передаче «Кто кому Рабинович» на канале «112 Украина».
Киевлянка Юлия из телестудии на Майдане спросила Вадима Рабиновича, планирует ли партия «За життя» объединяться с другими оппозиционными политическими силами.
Читайте такжеРабинович назвал события в Раде репетицией военного переворота
«Я рад временно сесть в одну лодку для спасения страны вообще со всеми. Нам всем нужно как можно быстрее остановить эту вакханалию, которая происходит. И мне неважно даже, если кто-то, кто будет сидеть в этой лодке, мне не нравится. Даже с самой крайней оппозицией, с «Правым сектором» готов. Но пока это нереально, потому что они все проповедуют немножко другое», – говорит Вадим Рабинович.
По его словам, партия готова объединиться со всеми политическими силами, кроме тех, кто «уже дважды, трижды, четырежды обворовывал страну». «Такие объединения должны быть для чего-то. Я рад объединиться с любой политической силой, которая остановит то, что происходит: тарифы, беззаконие. Нужно остановить войну, а потом разберемся, кто кому Рабинович», – резюмирует парламентарий.
Напомним, что политик призывает к досрочным выборам в парламент. По его мнению, только так можно снять градус напряженности в обществе, решить экономический и политический кризисы.