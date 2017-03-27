Рабинович: "Чтобы спасти страну, готов объединяться даже с Правым сектором"

Вадим Рабинович призвал политические силы объединиться для спасения страны. Об этом народный депутат и лидер партии «За життя» заявил в передаче «Кто кому Рабинович» на канале «112 Украина».

Киевлянка Юлия из телестудии на Майдане спросила Вадима Рабиновича, планирует ли партия «За життя» объединяться с другими оппозиционными политическими силами.

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«Я рад временно сесть в одну лодку для спасения страны вообще со всеми. Нам всем нужно как можно быстрее остановить эту вакханалию, которая происходит. И мне неважно даже, если кто-то, кто будет сидеть в этой лодке, мне не нравится. Даже с самой крайней оппозицией, с «Правым сектором» готов. Но пока это нереально, потому что они все проповедуют немножко другое», – говорит Вадим Рабинович.

По его словам, партия готова объединиться со всеми политическими силами, кроме тех, кто «уже дважды, трижды, четырежды обворовывал страну». «Такие объединения должны быть для чего-то. Я рад объединиться с любой политической силой, которая остановит то, что происходит: тарифы, беззаконие. Нужно остановить войну, а потом разберемся, кто кому Рабинович», – резюмирует парламентарий.

Напомним, что политик призывает к досрочным выборам в парламент. По его мнению, только так можно снять градус напряженности в обществе, решить экономический и политический кризисы.