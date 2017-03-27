Установление безопасности на Донбассе должно предшествовать выборам - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины настаивают, что установление безопасности на оккупированной части Донбасса должно предшествовать возможному проведению там местных выборов.

Об этом сказал первый заместитель руководителя Министерства иностранных дел Вадим Пристайко в интервью изданию «Український тиждень».

Отвечая на вопрос, есть ли у немецких и французских партнеров Украины понимание, что безопасность - сначала, а выборы на Донбассе - потом, дипломат заявил, что «такое понимание есть у всех».

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«Все осознают, что существует замкнутый круг. Когда россияне настаивают на том, чтобы сперва провести выборы, а потом устанавливать безопасность, мы говорим, что это просто невозможно. Это не сработает никак. И не только потому, что наш парламент за это никогда не проголосует. Есть другие причины, которые объясняют, почему выборы не смогут состояться. Хотя бы уже потому, что мы даже не знаем, кто эти люди, сколько казачков из Краснодара, Красноярска, Сибири? Как смогут работать журналисты? Кто будет охранять участки? Как заплатить за проведение выборов?», - подчеркнул Пристайко.

«И французы, и немцы, - вся группа, которая работает над этим вопросом, - они это осознают. Вопрос, который они задают: «А можно как-то подготовиться? Давайте начнем». Но кое-кто в нашем парламенте даже слышать не хочет слово «готовиться». Минские договоренности прописывают лишь обсуждение вопроса «модальностей выборов». То есть, если парламент примет решение о дате выборов, примет закон, тогда мы сможем, со своей стороны, работать с экспертами, с нашими юристами...», - добавил первый заместитель министра иностранных дел.

Также по поводу того, окончательно ли снят вопрос о внесении изменений в украинскую Конституцию относительно проведения выборов на Донбассе, Пристайко ответил, что «в такой прямолинейной форме он прозвучал только один раз много месяцев тому назад в нашем парламенте из уст французского министра, и это было, мягко говоря, преждевременно сказано».