Кабмин назначил первого заместителя Климкина

Кабинет министров назначил первого заместителя министра иностранных дел. Им стал Вадим Пристайко.

Об этом в своем Twitter сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

"Сегодня (16 марта - Ред.) правительство назначило Вадима Пристайко первым заместителем главы МИД. Искренне радуемся и поздравляем!" - написал он.