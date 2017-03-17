Кабмин назначил первого заместителя Климкина
08:34, 17 марта 2017Политика
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Назначение состоялось 16 марта.
Вадим Пристайко стал первым заместителем главы МИД / фото УНИАН
Кабинет министров назначил первого заместителя министра иностранных дел. Им стал Вадим Пристайко.
Об этом в своем Twitter сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.
"Сегодня (16 марта - Ред.) правительство назначило Вадима Пристайко первым заместителем главы МИД. Искренне радуемся и поздравляем!" - написал он.
Сегодня Правительство назначил Вадима Пристайко 1м заместителем @MFA_Ukraine Искренне радуемся и поздравляем!— Andriy Zayats (@ZayatsAz) March 16, 2017
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