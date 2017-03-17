Кабмин назначил первого заместителя Климкина

08:34, 17 марта 2017
Политика
2005

Назначение состоялось 16 марта.

Вадим Пристайко стал первым заместителем главы МИД / фото УНИАН

Кабинет министров назначил первого заместителя министра иностранных дел. Им стал Вадим Пристайко.

Об этом в своем Twitter сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

"Сегодня (16 марта - Ред.) правительство назначило Вадима Пристайко первым заместителем главы МИД. Искренне радуемся и поздравляем!" - написал он.

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Теги: #МИД#Пристайко#заместитель