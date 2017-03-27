Журналист узнал, кого глава НБУ Гонтарева предложила на свое место
Лавренчук может стать новым главой НБУ.
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева предложила президенту вместо себя на пост главы НБУ Владимира Лавренчука. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист 1+1 Александр Дубинский.
"Им может стать глава "Райффайзен Банка Аваль" Владимир Лавренчук (в правление НБУ уже входят два подчиненных Лавренчука - Сологуб и Борисенко)", - говорится в его сообщении.
Читайте также"Яценюк вместо Гонтаревой": рокировка главы НБУ обсуждается - Сюмар
По информации журналиста, решение об отставке Гонтарева объявит после решения МВФ о выделении очередного кредитного транша Украине.
Дубинский отметил, что Лавренчук должен будет "зачистить" хвосты Гонтаревой до смены главы НБУ и потенциального расследования ее деятельности.
Ранее РБК-Украина стало известно, что после более 2,5 лет работы в Нацбанке его председатель Валерия Гонтарева приняла решение уйти в отставку.
Стоит отметить, что это уже не первая попытка Гонтаревой сложить с себя полномочия главы Нацбанка. Несмотря на требования парламентской оппозиции, периодических митингов вкладчиков и проблемных заемщиков, конфликтов с владельцами банков, президент Петр Порошенко не решался подать представление на снятие Валерии Гонтаревой. В этот раз, скорее всего, глава государства удовлетворит просьбу главы регулятора.