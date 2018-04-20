Вехи недели. Смерть Вороненкова, взрывы в Балаклее и самостоятельный премьер

Смерть бывшего члена Государственной Думы, недавно получившего украинское гражданство, вызвала немало комментариев. Расстрел в центре Киева бывшим военнослужащим Национальной гвардии выглядит как элемент шпионского триллера, за тем исключением, что все произошло в реальной жизни. «Подарок» к 25-летию СБУ получился запоминающимся, и несложно догадаться, что смерть вчерашнего думца Россия попытается использовать в собственных интересах. Главный из них – максимально доказывать окружающему миру, что в Украине нет действенной власти, с ней не стоит иметь дело и лучше не обращать внимания на «шалости» Кремля на украинской земле. Противодействовать этому необходимо не только оперативными поисками заказчиков убийства, но и активной информационной политикой. В противном случае ожидать новых россиян, желающих выступать против Путина, придется долго.

Петр Порошенко вновь подчеркнул, что выступает против досрочных парламентских выборов, которые, по мнению президента, могут остановить реформы в стране. Ему больше по душе проведение судебной реформы. Стоит признать, что далеко не каждый гражданин сможет пояснить, какие именно преобразования способна остановить досрочная перезагрузка Верховной Рады. Ясно одно – со старым избирательным законом и переработавшим уже неприлично долго составом Центризбиркома вести разговоры о скорейшей смене депутатских персон не приходится. Президент же снова напомнил о негативном влиянии блокады транспортного сообщения на Донбассе на экономику и предложил своим оппонентам отправиться за океан для переговоров с МВФ о выделении транша.

Остальные участники политического процесса ведут себя соответствующим образом: на встрече с главой государства лидеры фракций и групп парламента вроде бы договорились об эффективной работе, но продолжительность этих договоренностей заведомо невелика. Андрей Садовый все меньше скрывает обиду на центральную власть за «мусорную блокаду» и пытается навязать свою игру, Юлия Тимошенко призывает соратников не дать продать землю и Родину, а Михеил Саакашвили готов объединять вокруг себя тех, кто может позволить себе погреться в лучах его известности и энергичности. Президентская партия потеряла ушедшего с поста лидера парламентской фракции по собственному желанию Игоря Грынива и не демонстрирует способности к формированию внятной позиции.

Пожар на артиллерийских складах в Балаклее стал очередным вызовом для местной власти и командования АТО, поскольку стихийно взрывающиеся запасы боеприпасов не только несли угрозу мирному населению, но и создали проблему для Вооруженных Сил. Местная власть и саперы сработали достаточно слаженно, но Балаклея стала напоминанием для многих о том, что война продолжается. Степан Полторак заверил, что потери ракет и снарядов для армии не критичны, и очень бы не хотелось проверять этот факт на практике. На минувшей неделе сепаратисты заметно активизировались не только в районе Мариуполя, что свидетельствует об игнорировании ими Минских договоренностей.

Владимир Гройсман побывал в небезопасной Балаклее, где пообщался с местным населением и попытался внушить уверенность в завтрашнем дне. Премьер интенсивно готовится к скорому отчету о годе своей работы у правительственного штурвала, предлагая все новые и новые инициативы. Если отсутствие решимости бороться за назначение Ульяны Супрун министром здравоохранения можно списать на тактические моменты (медицинская реформа не является популярной, как и ее локомотив), то энергичное лоббирование идеи создания Службы финансовых расследований – это уже элемент формирования собственного политического образа. Занятие для премьера в новейшей Украине, мягко говоря, не всегда безопасное.

Евгений Магда