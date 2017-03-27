"Нормандская четверка" продолжает подготовку "дорожной карты" выполнения "Минска" – АП

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью газете «Сегодня».

«Процесс подготовки «дорожной карты» продолжается. Дискуссии в "нормандском формате" никогда не прекращались. Они происходят на разных уровнях – на уровне экспертов, политдиректоров, дипломатических советников, министров», - сказал он.

По словам Елисеева, очень важно, что в рамках "нормандского формата" продолжается активное обсуждение путей имплементации Минских соглашений и ключевых вопросов в сфере безопасности, которые должны быть выполнены российской стороной.

«Как бы кому этого ни хотелось, но Минские договоренности продолжают оставаться основой для урегулирования ситуации на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», - убежден заместитель главы АП.

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Как сообщал УНИАН, в связи с тем, что Минские соглашения практически не определяют последовательности выполнения их пунктов, лидеры государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и РФ – договорились на встрече в Берлине 19 октября 2016 года, что главы МИД этих стран подготовят «дорожную карту» по согласованию этой последовательности выполнения пунктов Минских соглашений.

Подготовка должна была завершиться до конца ноября 2016 года, но 29 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам переговоров глав МИД стран "нормандского формата" заявил, что дискуссия о «дорожной карте» выполнения Минских соглашений была короткой, потому что российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты Украины. Он сказал, что соглашения о выводе российских войск нет, и что Украина настаивает на вооруженной полицейской миссии.