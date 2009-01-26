У Ющенко уровень инфляции уже даже боятся прогнозировать

“Бюджетный кризис, который мы получим, будет значительно существеннее, чем кризис валютный”, – сказал журналистам первый заместитель председателя Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

Согласно данным Секретариата Президента, по состоянию на 21 января т.г. в общий фонд госбюджета поступило лишь 3,5 млрд. грн. из запланированных 16,138 млрд. грн. При этом расходы общего фонда были осуществлены на уровне 9,891 млрд. грн., что составляет 56% от планового показателя на январь.

По словам А.ШЛАПАКА, финансирование расходов на 4,2 млрд. грн. произошло за счет остатков Единого казначейского счета, а 2,1 млрд. грн. – за счет переходных остатков с 2008 года.

“Это значит, что мы залезли в средства местных бюджетов, залезли в средства специального фонда, то есть субъектов центральных органов исполнительной власти и других, и просто за счет этого сейчас пока еще закрыли дыру. Закрыли ее на 9,8 млрд. гривен, тогда как финансировать нужно 17,5 млрд. гривен”, – сказал А.ШЛАПАК.

По данным Секретариата Президента, на сегодня прямая задолженность бюджета по заработной плате и социальным выплатам составляет около 130 млн. грн.

“Эта цифра будет увеличиваться”, – сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, нынешняя шумиха вокруг Национального банка Украины вызвана не только желанием изменить его руководство, но еще и желанием правительства получить доступ для осуществления эмиссии необеспеченных средств с целью покрытия дефицита, а также недопоступлений налогов и сборов в государственный бюджет.

“Дать возможность напечатать такое количество денег, дать возможность опять включить прямой эмиссионный станок для финансирования дефицита бюджета, как это было, пока мы не приняли Бюджетный кодекс, в котором категорически запретили это делать, – это значит вернуться в ситуацию начала 90-х. Уровень инфляции я просто боюсь даже прогнозировать”, – сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, Президент высказал эти замечания в своем письме к правительству страны. Кроме того, после 1 февраля Президент Украины намерен выступить с обращением к народу, чтобы призвать общество обратить внимание на проблемы бюджета.

Напомним, сегодня Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины. В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности главы Национального банка Украины».