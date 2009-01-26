ВР предлагают самой назначать временного шефа СБУ
Законопроект внесли бютовцы
Верховной Раде Украины предлагается принять закон, которым устанавливаются механизмы назначения исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины.
Соответствующий проект закона, внесенный народными депутатами от фракции БЮТ Святославом ОЛИЙНЫКОМ и Юрием ТРЕГУБОВЫМ, зарегистрирован в ВР.
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "О Службе безопасности Украины", в соответствии с которыми законодательно закрепить положение о том, что в случае отсутствия назначенного в соответствии с Конституцией и законами Украины председателя Службы безопасности Украины исполнение его обязанностей и реализация всех полномочий возлагаются на Исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины. При этом и.о. председателя СБУ назначается и освобождается Верховной Радой Украины по предложению не менее одной трети народных депутатов Украины от конституционного состава ВР.
Кроме того, согласно законопроекту председатель Службы безопасности Украины имеет заместителей, которые назначаются и освобождаются председателем СБУ, а в случае отсутствия назначенного председателя СБУ - исполняющим его обязанности. Действующая редакция закона предусматривает, что заместители председателя СБУ назначаются Президентом Украины по представлению руководителя этого ведомства.