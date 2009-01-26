Немцов считает, что Путину не удастся взять Тимошенко в заложницы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в целом успешно провела газовые переговоры в Москве, поскольку добилась для Украины достаточно выгодных условий. Такое мнение высказал 25 января в эфире аналитической программы «Евгений Киселев. Наверху» на телеканале TBi российский политик Борис НЕМЦОВ, который в свое время был первым вице-премьером по ТЭК в российском правительстве.

«Ю.ТИМОШЕНКО в целом успешно провела переговоры, а вот ради чего Владимир ПУТИН воевал с Украиной, - мне так и непонятно, - сказал Б.НЕМЦОВ. - Кроме ущерба для России, гигантских проблем репутационных, еще и финансовые потери, которые для России оказались больше 2 млрд. дол. и перспектива строительства газопровода в обход…».

По мнению российского политика, Ю.ТИМОШЕНКО, конечно, в итоге выглядела сильнее, чем В.ПУТИН, который обвинял сначала в воровстве (Украину)…, потом «отъехал». Главное, что реально «Газпром» потерял по цене», - считает бывший советник Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Б.НЕМЦОВ уточнил, что газовые переговоры были сорваны, когда РФ настаивала на цене в 250 дол. за 1 тыс. кубометров, а в итоге средняя цена для Украины в этом году составит 220-225 дол., и эта цена будет даже ниже той, которую предлагал ранее «Нафтогаз Украины». Российский политик обратил внимание, что объемы поставок в Украину «дорогого газа» в первом квартале составят всего лишь 5 млрд. кубометров (по 360 долл. за 1 тыс. кубометров - УНИАН).

При этом Б.НЕМЦОВ сомневается, что В.ПУТИНУ удастся сделать Ю.ТИМОШЕНКО политической заложницей: «Юлия Владимировна, она такая, знаете, сама по себе. Вряд ли кто-то может сделать из нее заложницу, она показывала свою выживаемость в гораздо более драматических ситуациях».

Позицию В.ПУТИНА в газовых переговорах Б.НЕМЦОВ охарактеризовал как полный провал. В то же время, полагает российский политик, «в одном украинские политики похожи на В.ПУТИНА – и те и другие недооценивают масштабы ущерба для своей репутации в мире».