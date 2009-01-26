Дубине не делали операции на сердце

Как сообщил «Сегодня»руководитель пресс-службы «Нафтогаза» Валентин Землянский, его шефа госпитализировали в прединфарктном состоянии, но обошлось без оперативного вмешательства. «Ему ввели через паховую артерию специальный зонд, который дошел до сосудов сердца и разжал спазмированную артерию, не дававшую крови нормально циркулировать. Благодаря тому, что помощь оказали своевременно, Олег Викторович чувствует себя хорошо, идет на поправку, в ближайшее время ему разрешат прогулки, хотя обычно после инфаркта пациент должен лежать в постели, не вставая, 21 день. Как скоро он выйдет на работу, пока неизвестно», — рассказал нам Землянский.

Как известно, через три дня после подписания контракта с «Газпромом» руководитель «Нафтогаза Украины» Олег Дубина попал в реанимацию клинической больницы «Феофания». Премьер Юлия Тимошенко утверждает, что «ему была сделана тяжелая операция на сердце», но сейчас он уже находится в «нормальном состоянии». «Я думаю, что мы сделали вместе с ним очень большое дело — мы очистили страну от газовой коррупции. Я убеждена, что он сделал большое дело, и я желаю ему скорейшего выздоровления», — заявила Тимошенко в субботу.

В причинах резкого ухудшения здоровья Олега Дубины премьер-министр не сомневается — это последствие стрессов, полученных во время переговорного процесса по поставкам газа в Украину. Руководителю «Нафтогаза» поступали диаметрально противоположные директивы из Кабмина и от президента Виктора Ющенко, и он вынужден был выбирать, чьи распоряжения выполнять. Также стоит напомнить, что всю последнюю неделю НАК вел напряженную дискуссию с правительством и премьером относительно цен на газ для внутренних потребителей. Теперь, вероятно, в ближайшее время по состоянию здоровья господин Дубина не сможет принимать в этом процессе активное участие.

Врачи рассказали «Сегодня», что причиной предынфарктного состояния (оно же — нестабильная стенокардия) обычно являются нервные и психические перегрузки, тяжелые, затяжные конфликты в семье или на работе. Если предынфарктное состояние удалось предотвратить, период реабилитации занимает 2—3 недели, иногда месяц. Процедура, которую провели Дубине, называется стентированием — это самый щадящий метод хирургического лечения при сужении сосудов. Обычно пациент может вставать уже через сутки. И только в сложных случаях пациентам в предынфарктном состоянии проводят операцию аортокоронарного шунтирования.