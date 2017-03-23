"Это не наша тема": в Кремле отказались комментировать убийство экс-депутата Госдумы РФ в Киеве

В Кремле по просьбе журналистов отреагировали на убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы рф Дениса Вороненкова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал телеканалу «Дождь», что президенту России Владимиру Путину сообщили об убийстве Вороненкова.

При этом он сказал: «Это не наша тема, что нам комментировать».

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Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года в Киеве произошла стрельба у отеля в центре города "Премьер-палас", что расположен на углу бульвара Шевченко и улицы Пушкинской.

Позже стало известно, что во время этой стрельбы был убит бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков, который ранее бежал из РФ в Украину и давал показания по делу экс-президента Виктора Януковича.

Вороненков был убит, когда шел на встречу с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, который в 2014 году единственный голосовал против аннексии Крыма.