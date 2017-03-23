Арьев об убийстве Вороненкова в Киеве: Кремль предупреждает, что плата за свободу - смерть
13:03, 23 марта 2017Политика
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Народный депутат считает, что дерзкое убийство в центре Киева - предупреждение Москвы всем несогласным россиянам.
"Убийством Вороненкова Кремль хочет предупредить всех россиян: плата за свободу - смерть", - написал на своей странице в Facebook народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Государственной думы РФ Вороненков и ранены еще двое человек.
В полиции рассматривают убийство как заказное.
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Новость в сюжете: Убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова в Киеве