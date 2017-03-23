Прокуратура открыла дело из-за запрета оккупантами въезжать Джемилеву в Крым на 5 лет

Прокуратурой Автономной Республики Крым по заявлению народного депутата Украины Мустафы Джемилева (фракция «БПП») начато досудебное расследование по уголовному производству по факту препятствования его депутатской деятельности, которое заключается в запрете въезда на территорию полуострова Крым сроком на пять лет.

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Об этом сообщает прокуратура АРК.

«Очевидно, что запрет, установленный якобы с целью обеспечения обороноспособности, безопасности общественного порядка и защиты здоровья населения, является безосновательным и противоречит всем нормам международного и национального законодательства», - говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что действия незаконных органов Российской Федерации будут рассмотрены во время расследования указанного уголовного производства по статье 351 Уголовного кодекса Украины (Препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) и в дальнейшем - в международных судебных инстанциях.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля 2014 года Джемилеву при пересечении административной границы с Крымом зачитали «Акт сообщения о запрете въезда в Российскую Федерацию». В документе не было ни печатей, ни подписей, но речь шла о запрете въезда в Россию иностранному гражданину на пять лет – до 19 апреля 2019 года. Федеральная миграционная служба РФ заявила тогда, что никакого отношения к этому инциденту не имеет, однако затем - в начале мая 2014 года Джемилева в Крым дважды не пустили.