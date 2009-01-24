Тимошенко требует взять банк «Надра» под контроль

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым, чтобы Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра».

Об этом она заявила в эфире канала «Украина».

«Мы будет обращаться к Нацбанку, чтобы НБУ, как это предусмотрено законом о Нацбанке, ввел своего управляющего в банке «Надра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что этот банк использовал средства, полученные в качестве рефинансирования, для «обращения на теневом рынке, не для решения проблем вкладчиков банка».

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Ю.ТИМОШЕНКО обвинила банк "Надра" в спекуляциях, которые привели к падению курса гривны. Она попросила Счетную палату и Генеральную прокуратуру проверить деятельность банка "Надра". По ее мнению, "Надра" находился в сговоре с Национальным банком для спекуляций на валютном рынке. Свидетельством этого, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, является то, что при выделении финансовой помощи банкам, "Надра" получил сумму, во много раз превышающую финансовую помощь другим банкам.