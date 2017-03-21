НФ выступает за ликвидацию налоговой милиции и создание Службы финрасследований

Об этом с парламентской трибуны заявил руководитель фракции Максим Бурбак, представляя предложенные "Народным фронтом" шаги для развития страны и выхода из кризиса.

"Как премьер-министр, Арсений Яценюк два раза вносил в Верховную Раду законопроект о Службе финансовых расследований. Тогда члены парламента его не поддержали", - напомнил Бурбак.

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"Мы предлагаем создать службу финансовых расследований: забрать у СБУ, МВД, прокуратуры, налоговой милиции соответствующие функции и передать их гражданской службе финансовых расследований", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также подчеркнул, что необходимо завершить налоговую реформу.

"Мы создали электронные кабинеты для налогоплательщиков. Есть электронные сервисы. И уплата налогов должна происходить на основе документов, а не на основе личного общения с бухгалтерами и давления. На основе факта финансового результата, а не на основе плана, который доводится", - подчеркнул Бурбак.