Встреча Порошенко с лидерами фракций: обсудили работу парламента, ситуацию с МВФ и последствия блокады
Президент Петр Порошенко обсудил с главами фракций и групп ситуации, которые могут возникнуть в случае неполучения транша МВФ, а также последствия блокады ОРДО.
Об этом журналистам заявили председатели фракций после встречи.
"На встрече был спикер парламента, премьер-министр, руководители фракций. Разговор в осовном касался налаживания работы парламента, поиска точек соприкосновения между парламентом и Кабмином. Мы договорились, что меморандум МВФ будет объявлен, как только он будет подписан. Также мы проанализировали последствия блокады", - сказала заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко.
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По ее словам, пока длилась встреча, Гройсман выходил на переговоры с МВФ.
Также после окончания разговора с депутатами к переговорам с МВФ присоединился Порошенко.
Она добавила, что рассмотрение вопроса предоставления транша Украине пока перенесли на конец марта.
Кроме того, по словам Луценко, во время встречи обсуждались кандидатуры в состав ЦИК, а также договорились, что вопрос переформатирования состава Счетной палаты Рада рассмотрит на заседании 23 марта.
В свою очередь лидеры фракций на условиях анонимности рассказали, что на встрече с главами фракций президент вел себя довольно спокойно и не переходил на личное.
"Если честно, встреча была, чтобы встретиться. Мы уже все это слышали. Но хорошо, что начали нас приглашать", - отметил один из депутатов.
"Эмоционально выступал только Ляшко, но он всегда так выступает", - добавил собеседник.
Сам Олег Ляшко рассказал журналистам, что в Администрации президента видел премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-премьера Арсения Яценюка, председателя АП Игоря Райнина и экс-главу АП Бориса Ложкина.
Как известно, Совет директоров МВФ перенес запланированное на понедельник рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины.
"Перенос сроков проведения заседания вызван исключительно потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, принятых Украиной в ответ на блокаду, и захват украинских предприятий на неподконтрольных территориях, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях", - пояснили в украинском Минфине.