Посол США советует Ющенко и Тимошенко объединиться

Украина должна быть объединенной в преодолении сегодняшних испытаний, считает Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям ТЕЙЛОР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Очень важно, чтобы Украина была объединенной», - сказал У.ТЕЙЛОР.

В качестве примера одного из последних испытаний Украинского государства посол назвал ситуацию с поставками газа. «Короткий промежуток времени казалось, что Президент и премьер-министр объединились в решении этого вопроса. Когда они (Виктор ЮЩЕНКО и Юлия ТИМОШЕНКО - УНИАН) подписали совместное заявление, когда они послали делегацию для проведения переговоров в Москве, позиция Украины была сильной, потому что она была объединенной», - считает посол США.

По его мнению, еще одно «большое испытание» для Украины - это экономический кризис. «И здесь опять-таки Президент и его влияние на Национальный банк Украины должно объединяться с премьер-министром и ее влиянием на фискальную политику, которую проводит Украина. Для того, чтобы справиться с экономическим кризисом, Украине необходима сильная монетарная и сильная фискальная политика», - сказал У.ТЕЙЛОР.

«Украина является более сильной, когда она объединена», – подчеркнул посол США.

Дипломат в ходе пресс-конференции также отметил, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы Украина была успешной страной. «Мы хотим, чтобы Украина была успешной в ее экономике, политике, в своей безопасности», – заявил посол США в Украине.