Тимошенко заплатит России за газ, который принадлежит... Украине?

Украина сделает предоплату ОАО “Газпром” за 11 млрд. кубометров газа, находящегося в украинских хранилищах, но не принадлежащего НАК “Нафтогаз Украина”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

“Мы подписали контракт с “Газпромом” о покупке 11 млрд. кубометров газа, который находится в газовых хранилищах Украины, по цене 153,9 долларов за тысячу кубометров... За этот газ мы сделаем предоплату”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что 6 млрд. кубометров газа из этого объема будут использованы в качестве технического, остальной газ будет продан потребителям.

По словам премьер-министра, цена оставшихся 5 млрд. кубометров, равная 153,9 доллара, является одним из факторов установления средней годовой цены на газ в размере 228,8 долларов.

Как сообщал УНИАН, бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Игорь БАКАЙ 17 января заявил, что главной причиной срыва в конце прошлого года украинско-российских переговоров о поставках газа стал спор вокруг права собственности на газ в украинских подземных хранилищах, поставленный «Газпромом» для компании «РосУкрЭнерго». «Самая главная причина - это спорный газ в украинских хранилищах, - сказал он. - Кому принадлежат 11 млрд. кубометров, поставленных в адрес посредника в 2008 году?».

20 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ОАО "Газпром" продаст Украине по льготной цене 11 млрд. кубометров газа, закачанных в украинские хранилища в 2008 году.

21 января НАК “Нафтогаз Украины” заявил, что в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) нет газа, принадлежащего компании “РосУкрЭнерго” (Швейцария).

Как сказал первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО, «весь оставшийся газ принадлежит «Нафтогазу», а это более 20 млрд. куб. метров». Он добавил при этом, что в ПХГ на сегодня также находится около 1,5 млрд. кубометров газа, принадлежащего частным компаниям, добывающим газ в Украине, и несколько сотен миллионов кубометров – газ, принадлежащий Госрезерву.