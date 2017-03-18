После задержания Насирова на Одесской таможне произошел пожар, компьютеры залили водой - Марушевская

Сразу после задержания председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в здании Одесской таможни произошел пожар, во время ликвидации которого пожарные залили водой компьютеры и цифровую технику ведомства.

Об этом в интервью газете DT.UA сообщила экс-начальник Одесской таможни Юлия Марушевская.

"После задержания Насирова на Одесской таможне произошел пожар в здании, где установлены все компьютеры. И пожарные залили всю технику водой. Как я понимаю, таким образом уничтожались какие-то доказательства и базы данных. Они поняли, что НАБУ решило взяться за Насирова всерьез. А один из его промыслов - работа с площадками. То есть с рынками, куда уходят товары по заниженной цене и без уплаты внутренних налогов. Включая тот же "7 километр". Насиров с этими компаниями очень плотно "работал". Это очень большие объемы кэша и мощные коррупционные потоки", - заявила она.

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Как уточнила Марушевская, в результате пожара было повреждено несколько кабинетов, среди которых кабинет Геннадия Иваненко, назначенного и.о. начальника таможни после ее увольнения.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2016 года приказом ГФС Марушевская была уволена с должности начальника Одесской таможни. Инициатором ее увольнения был Насиров.

2 марта 2017 года детективы НАБУ задержали Насирова и уведомили его о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью и служебным положением). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, давал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконные указания принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

После этого Насиров был отстранен от выполнения служебных обязанностей председателя ГФС.