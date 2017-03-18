В САП надеются завершить расследование дела против Насирова за два месяца
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив считает, что досудебное следствие по делу отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова удастся завершить за два месяца.
Об этом Симкив заявил журналистам после допроса Насирова в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
"Я считаю, что удастся. У нас есть доказательная база, чтобы обращаться в суд с обвинительным актом", - сказал он.
Также Симкив уточнил информацию об изъятых у Насирова паспортах.
"В ходе обыска его квартиры были изъяты два иностранных и дипломатический паспорт. Паспорт Британии в настоящее время не сдан. Мы будем настаивать на его сдаче компетентным органам. Что касается венгерского паспорта – это была оперативная информация детективов НАБУ, и сейчас она проверяется, есть соответствующий международный запрос к Венгрии. По поводу британского паспорта мы имеем официальный ответ из посольства", - сказал Симкив.
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***Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.