В САП надеются завершить расследование дела против Насирова за два месяца

Об этом Симкив заявил журналистам после допроса Насирова в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

"Я считаю, что удастся. У нас есть доказательная база, чтобы обращаться в суд с обвинительным актом", - сказал он.

Также Симкив уточнил информацию об изъятых у Насирова паспортах.

"В ходе обыска его квартиры были изъяты два иностранных и дипломатический паспорт. Паспорт Британии в настоящее время не сдан. Мы будем настаивать на его сдаче компетентным органам. Что касается венгерского паспорта – это была оперативная информация детективов НАБУ, и сейчас она проверяется, есть соответствующий международный запрос к Венгрии. По поводу британского паспорта мы имеем официальный ответ из посольства", - сказал Симкив.

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***Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.