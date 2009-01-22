Ющенко поклонился Шевченко и Грушевскому
10:20, 22 января 2009Политика
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Президент возложил цветы к памятникам
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по случаю Дня Соборности возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В церемонии также приняли участие председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, чиновники, народные депутаты, культурные и общественные деятели.
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