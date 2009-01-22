Послу США нужен свой человек в Крыму

Представительство США в Крыму будет открыто только после согласования с руководством автономной республики, заявил посол США в Украине Уильям Тейлор.

В рамках подписанной в декабре 2008 года Хартии о стратегическом партнерстве Украина дала согласие на открытие дипломатического представительства США в Симферополе. По данным пресс-секретаря госдепартамента США Шона Маккормака, штат представительства будет состоять из одного или двух дипломатов. Спикер Верховного совета Крыма Анатолий Гриценко позже в декабре потребовал согласовать открытие представительства с руководством автономной республики.

"Мы думаем о том, чтобы открыть здесь (в Симферополе) небольшое подобное консульству учреждение - в качестве отделения нашего посольства. Но мы собираемся реализовывать этот проект только после консультаций с руководством Крыма", - сказал Тейлор, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции в Симферополе.

По словам посла, ранее в среду он обсуждал вопрос открытия представительства с Гриценко и представителем президента Украины в Крыму Леонидом Жунько.

"Это предварительный визит, чтобы провести консультации, объяснить, как мы можем расширить сотрудничество с Крымом. Принимать решения не планировалось", - сказал Тейлор.

Он сообщил, что США намерены открыть в Крыму представительство, потому что заинтересованы в росте числа американских туристов, посещающих Крым, хотят развивать в республике программы сотрудничества в сфере здравоохранения и "помогать органам местного самоуправления развиваться".

"Мы также заинтересованы в увеличении количества американских инвесторов, которые приходят в Крым, чтобы помочь местной экономике", - сказал дипломат.

Посол США приехал в Симферополь, чтобы участвовать в открытии созданной при поддержке посольства выставки в Симферопольском этнографическом музее.

У главного входа в музей Тейлора ждали около 50 представителей пророссийских и антинатовских сил, выступающих против открытия представительства США в Симферополе.