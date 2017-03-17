В Луганске пытались ликвидировать "комиссара" "ЛНР" - разведка

14:10, 17 марта 2017
Политика
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На Донбассе снова пытались ликвидировать одного из террористов "ЛНР".

Маршубу пытались ликвидировать / Сайт боевиков

Предпринята попытка покушения на так называемого военного комиссара "ЛНР". Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки при Минобороны Украины.

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"16 марта в г.Луганск предпринята попытка покушения на т.зв. военного комиссара "ЛНР" полковника И.Маршубу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что покушение планировалось с использованием взрывного устройства. И связано оно с преступным бизнесом "комиссара".

Ранее в InformNapalm сообщали, что ликвидации и покушения на главарей "ЛНР" и "ДНР" - междоусобные бандитские разборки, которые часто спланированы спецслужбами РФ в рамках операций по устранению нежелательных для режима свидетелей военных преступлений.

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Теги: #ЛНР#покушение#комиссар