В Луганске пытались ликвидировать "комиссара" "ЛНР" - разведка

Предпринята попытка покушения на так называемого военного комиссара "ЛНР". Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки при Минобороны Украины.

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"16 марта в г.Луганск предпринята попытка покушения на т.зв. военного комиссара "ЛНР" полковника И.Маршубу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что покушение планировалось с использованием взрывного устройства. И связано оно с преступным бизнесом "комиссара".

Ранее в InformNapalm сообщали, что ликвидации и покушения на главарей "ЛНР" и "ДНР" - междоусобные бандитские разборки, которые часто спланированы спецслужбами РФ в рамках операций по устранению нежелательных для режима свидетелей военных преступлений.