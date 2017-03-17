Расшатывание ситуации в Украине изнутри является одним из способов гибридной войны Кремля - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что расшатывание ситуации в Украине изнутри является одним из способов гибридной войны Кремля.

Об этом говорится в обращении Порошенко по случаю начала празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов.

«Сейчас расшатывания ситуации в нашем государстве изнутри является одним из способов гибридной войны Кремля против Украины», - подчеркнул он.

Порошенко напомнил, что, согласно Конституции, решение о досрочных парламентских выборах и роспуске парламента принимает президент Украины.

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«Хочу еще раз подчеркнуть: досрочных парламентских выборов, в которых прежде всего заинтересована Россия, я не поддерживаю, а значит, их не будет», - заявил глава государства.

«Как президент я прошел свой экватор, парламент к нему приближается. Не так уж и много времени до плановых выборов. У нас есть два года для того, чтобы на основе достигнутого - макрофинансовой и макроэкономической стабилизации, удержать и ускорить восстановленный экономический рост, сделать первые результаты реформ ощутимыми для как можно более широкого круга украинцев», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН ранее, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ольга Айвазовская отмечает, что на сегодня нет никаких перспектив политического этапа реализации Минских соглашений.

В частности, говоря о возможности организации выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в случае деоккупации, Айвазовская подчеркнула, что "по состоянию на сейчас нет никаких перспектив политического этапа реализации Минских соглашений". Эксперт отметила, что выборы - это не "пустой звук", а политический институт, который требует ряда предпосылок. В частности, это функционирование государственного реестра выборов, деятельность СМИ, возможность формирования политической мысли без давления, угроз и запугиваний.