Активисты пикетируют НБУ с требованием прекратить деятельность российских банков

В Киеве около 30 активистов партии “Национальный корпус” пикетируют здание Национального банка Украины с требованием от председателя НБУ Валерии Гонтаревой принять решение о прекращении деятельности российских банков на территории Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, в своих выступлениях активисты отметили, что неоднократно предупреждали Нацбанк и его руководство, в том числе многими акциями, что российские банки в условиях военной агрессии РФ не должны работать в Украине.

Но, отмечают митингующие, должной реакции на эти требования не было, несмотря на вчерашнее решение Совета национальной безопасности и обороны.

Поэтому активисты оставляют за собой право, в случае невыполнения выдвинутых руководству НБУ требований, на следующей неделе перейти от “театрализованных акций” к более жестким действиям. При этом они уверяют, что готовы подтянуть для этих действий дополнительные силы из числа активистов “Национального корпуса” из других регионов Украины.

Также активисты пообещали обратиться с официальным заявлением в Службу безопасности Украины, чтобы она провела расследование в отношении действий Гонтаревой за время руководства НБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 15 марта «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в отношении ряда юридических лиц.

В указе сказано, что решение СНБО было принято согласно статье 5 закона Украины «О санкциях» и с учетом предложений НБУ.

Санкции сроком на один год будут применены к ПАО «Сбербанк», ПАО «ВіЕс Банк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ПАО «ВТБ БАНК», ПАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.