Порошенко: отношения Украины и США улучшаются, РФ разочарована такими результатами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам.

Порошенко отметил интенсивность переговоров по организации его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Могу сказать, что украинско-американские отношения имеют фантастическую динамику», - заявил он.

«Я хочу напомнить, что сразу после выборов и инаугурации (Дональда Трампа) у нас было очень много так называемых «специалистов», которые рисовали всю ситуацию в абсолютно черных для Украины тонах. Первая позиция была, что за спиной Украины Россия и США договорятся о чем-то тайном, а Украина будет вынуждена выполнять это», - добавил президент.

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«Мое сообщение на сфере конференции по безопасности в Мюнхене было – не ждите этого, Украина никогда не примет каких-либо договоренностей, каких-либо тайных или открытых сговоров, которые будут касаться ее судьбы, без ее непосредственного участия, это было всеми поддержано в Европе и мире», - отметил глава государства.

Кроме того, Порошенко отметил, что «двухпартийную поддержку Украина имела всегда, которая на сегодняшний день реализовала себя в абсолютной интенсификации контактов между администрацией президента Трампа и администрацией президента Порошенко, между МИД Украины и Госдепартаментом США».

«Уверен в том, что ситуация для Украины в американском истеблишменте, в Белом доме, в Госдепе меняется к лучшему. И я очень радуюсь этому, потому что приходит больше понимания, больше готовности решительно действовать в защиту свободы и защиту демократии. Я уверен, что Россия очень разочарована такими результатами», - отметил глава государства.