Черкасский городской совет осудил торговлю с ОРДЛО

Документ также содержит требование признать антитеррористическую операцию войной, а Российскую Федерацию – агрессором.

Проект соответствующего решения зачитал на сессии представитель УКРОПа Артур Акопян. «Сегодня очевидно, что с помощью коррупционных схем псевдореспублики, контролируемые Кремлем, наполняют свои бюджеты, из которых финансируется деятельность террористов – в том числе и боеприпасы, которыми они ведут огонь по нашим войскам. Считаем, что в условиях, когда война, развязанная Российской Федерацией против Украины, продолжается, любые экономические отношения с оккупированными территориями могут осуществляться только в правовом поле Украины», – говорится в обращении.

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Исходя из вышеизложенного, городской совет требует:

1. Создать специальную Временную следственную комиссию и дать принципиальную оценку действиям силовиков при штурме редута участников экономической блокады на переезде ст. Кривой Торец в пгт Щербиновка Донецкой области.

2. Признать факт войны с Российской Федерацией, а саму РФ – агрессором и оккупантом.

3. Немедленно принять закон об оккупированных территориях. Все экономические отношения с оккупированными территориями осуществлять исключительно в пределах и объемах, предусмотренных этим законом.