В парламенте полицейские рассказали о конфликте с участием Парасюка (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, командир роты спецназначения при Главном управлении Нацполиции в Донецкой области, который не назвал свою фамилию, с трибуны парламента во время депутатского собрания после закрытия заседания сообщил, что вчера на блокпост при въезде в Славянск около 19.00 подъехала колона в составе 13 машин, сопровождаемая народным депутатом Парасюком.

Читайте такжеСыроид обратилась в Генпрокуратуру и СБУ по поводу сегодняшних событий в парламенте

По его словам, полицейские, которые несли службу на блокпосту в рамках проведения контрдиверсионных мероприятий в зоне проведения АТО, попросили, согласно законодательству, предъявить документы и пройти внешний осмотр транспортных средств.

Он подчеркнул, что «вышел Парасюк, народный депутат Украины, и с матом, с оскорблениями» в адрес полицейских попытался прорваться через блокпост.

Командир роты спецназначения сообщил депутатам, что он пошел в зону АТО добровольцем и воевал в 2014-2015 годах, был ранен в 2015 году.

Он также рассказал, что правоохранители имели все основания для применения оружия после того, как народный депутат пытался отобрать оружие у полицейских, а также попытался наехать на полицейских автомобилем. По его словам, один из полицейских даже "передернул затвор" оружия, но это не повлияло на Парасюка.

Он подчеркнул, что расстояние между полицией и группой лиц, которые находились вместе с Парасюком, было очень маленьким, и если бы было применено оружие, то это привело бы к тяжелым последствиям.

По его словам, в результате использования газовых баллончиков трое сотрудников полиции госпитализированы со сложнейшими ожогами глаз и лица.

"Некоторые из нападавших схватились за оружие, некоторые держали сотрудников полиции, на которых было направлено это оружие, а один стаскивал, то есть, они пытались завладеть оружием", - подчеркнул командир роты.

Он подчеркнул, что народный депутат, прикрываясь своей неприкосновенностью, позволяет себе действия, которые оскорбляют полицейских.

Кроме того, командир роты сообщил, что ему и другим полицейским Парасюк наносил удары, а также наезжал машиной на них. По его словам, у одного из полицейских травма ноги, и он находится в больнице, а еще двое полицейских - с ушибами мягких тканей.

"Мы беззащитны перед такого рода деятельностью - в одной руке мандат, а второй рукой бьет", - сказал он.

При этом командир роты подчеркнул, что у него в подразделении все полицейские - участники АТО и почти все были добровольцами.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 марта на блокпосту в Славянске при проверке документов произошел конфликт между правоохранителями и Парасюком и сторонниками блокады, которые двигались колонной в составе 13 автомобилей. В результате конфликта семь полицейских получили телесные повреждения. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Позже в тот же день под Краматорском полицейские со стрельбой в воздух задержали автоколонну с гражданами, которые перед этим прорвались сквозь блокпост в Славянске.

В свою очередь, заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид восприняла приход в сессионный зал полицейских как “захват зала парламентских заседаний и парламентской трибуны”. По ее мнению, работники органов правопорядка “не имеют права ступать на пол, где происходят парламентские дебаты”, ведь это противоречит демократическим ценностям.