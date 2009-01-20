Криль: не надо обманывать, газ подорожал в два раза

«В газовых договоренностях ТИМОШЕНКО-ПУТИНА интересы Украины не учтены. Фактически, Украина согласилась дотировать российскую экономику. С тем же успехом договариваться о цене на газ можно было посылать Петра СИМОНЕНКО», - так прокомментировал народный депутат Украины, лидер "Единого центра" Игорь КРИЛЬ подписание газовых договоренностей премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Единого центра", И.КРИЛЬ заявил, что в результате многомесячных переговоров все свелось к тому, что «Газпром» выставил свои условия, а глава правительства Украины на них согласилась. «В таком случае неизвестно, для чего было тратить бюджетные средства и так часто отправлять правительственные делегации в Москву», - отмечает председатель "Единого центра".

По мнению И.КРИЛЯ, «не нужно вводить в заблуждение людей. Мы будем платить за газ 360 долларов, а не 235, как сегодня говорит Кабмин. Это сокрушительный удар, который собственное правительство нанесло экономике страны». «По сравнению с прошлым годом цена выросла вдвое. Это может нанести смертельный удар металлургам, химикам, другим отраслям», - отметил народный депутат.

«Разрекламированная Юлией ТИМОШЕНКО скидка на цену газа – это насмешка над Украиной. Европейская цена – это стоимость самого газа плюс транзит из России к конечному потребителю. Естественно, что у Украины она должна быть более низкой, ведь мы не можем платить за транзит сами себе», - отметил И.КРИЛЬ.

Политик считает, что за эту вымышленную «скидку» Украина платит реальными деньгами. «Сохранение льготной цены на транзит газа – это фактически дотации российской экономике на сумму около 3,5-4 млрд. долларов ежегодно. А это – 14 годовых бюджетов Львова, или 9 годовых бюджетов Харькова, или 50 бюджетов Полтавы», - отметил И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 19 января с.г. в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

О среднегодовой цене газа для Украины будет сообщено через 1-2 дня.

Источник в украинской делегации сообщил УНИАН, что в 2009 году среднегодовая цена на газ, который покупается Украиной в России, может составлять 235 долларов за тысячу кубометров.

В то же время председатель "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР на встрече с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ сообщил: "В первом квартале этого года газ будет поставляться по рыночной формуле цены, и базовая цена будет составлять 450 долларов. С учетом снижающего коэффициента в 20% цена будет составлять 360 долларов". При этом председатель "Газпрома" отметил, что, поскольку цены на газ будут исчисляться в зависимости от цен на нефтепродукты, стоимость газа для Украины может меняться.