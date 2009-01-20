Газовый контракт не выгоден Украине, и, наверное, есть политическая часть?

Польский эксперт топливного рынка Анджей Щесняк считает, что российско-украинское газовое соглашение имеет не обнародованное, сугубо политическое дополнение. Эксперт убежден, что, возможно, речь идет о будущих президентских выборах в Украине. Об этом сообщает ZIKсо ссылкой на «Польское радио».

Эксперт Анджей Щесняк считает, что российско-украинское газовое соглашение – очень невыгодно для Украины: «Если сравнить начальные условия, с которыми стороны входили в этот кризис, еще в прошлом году, с тем, что имеем теперь, то видно, что цена 360-370 долларов за тысячу кубических метров, – это для Украины очень не выгодно. Вместо этого, сохранены очень выгодные для России ставки транзита газа. В частности, Анджей Щесняк добавил, что успехом России является гарантия перехода на рыночные цены на газ, которую дала Украина.

«Ввиду таких не полезных для Украины номинальных условий соглашения, то, похоже, существует необходимость того, чтобы они были дополнены какими-то мелкими буквами, какими-то политическими условиями, которые вместо этого будут полезными для Украины. Я думаю о промышленности Восточной Украины, поскольку это для нее та новая цена на газ, а не для индивидуальных получателей. А с другой стороны, очевидно, речь шла о политическом понимании между руководством России и премьер-министром Юлией Тимошенко в ее стремлении политической власти в Украине. Здесь, по-видимому, также о чем-то договорено».