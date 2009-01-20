Газовый конфликт не угрожает перспективе членства Украины в НАТО
00:32, 20 января 2009Политика
1749
"НАТО - не игрок в этом споре"
Ситуация вокруг российско-украинского газового конфликта не повлияет на перспективу членства Украины в НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Яап де Хооп Схеффер.
"НАТО - не игрок в этом споре", но обеспокоена ситуацией, когда страдают европейские потребители газа, сказал он журналистам в понедельник в Брюсселе.
Схеффер призвал Россию и Украину как можно скорее урегулировать конфликт, и выразил надежду, что российский газ в скором времени начнет поступать в Европу.
Генеральный секретарь НАТО не исключил, что альянс может возобновить дискуссии по предоставлению Украине и Грузии Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter