Газовый конфликт не угрожает перспективе членства Украины в НАТО

Ситуация вокруг российско-украинского газового конфликта не повлияет на перспективу членства Украины в НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Яап де Хооп Схеффер.

"НАТО - не игрок в этом споре", но обеспокоена ситуацией, когда страдают европейские потребители газа, сказал он журналистам в понедельник в Брюсселе.

Схеффер призвал Россию и Украину как можно скорее урегулировать конфликт, и выразил надежду, что российский газ в скором времени начнет поступать в Европу.

Генеральный секретарь НАТО не исключил, что альянс может возобновить дискуссии по предоставлению Украине и Грузии Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

РИА “Новости”