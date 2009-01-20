Газовый конфликт не угрожает перспективе членства Украины в НАТО

00:32, 20 января 2009
Политика
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"НАТО - не игрок в этом споре"

Ситуация вокруг российско-украинского газового конфликта не повлияет на перспективу членства Украины в НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Яап де Хооп Схеффер.

"НАТО - не игрок в этом споре", но обеспокоена ситуацией, когда страдают европейские потребители газа, сказал он журналистам в понедельник в Брюсселе.

Схеффер призвал Россию и Украину как можно скорее урегулировать конфликт, и выразил надежду, что российский газ в скором времени начнет поступать в Европу.

Генеральный секретарь НАТО не исключил, что альянс может возобновить дискуссии по предоставлению Украине и Грузии Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

РИА “Новости”

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