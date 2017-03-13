Журналист назвал дату, когда ЕС продлит санкции за угрозу суверенитету Украины

Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Европейский союз сегодня продлит запрет на поездки и замораживание активов на 6 месяцев против 150 человек и 37 организаций, угрожающих суверенитету Украины", - говорится в его сообщении.

EU today will extend visa bans & asset freezes by 6 months on 150 ppl & 37 entities that threatens #Ukraine's sovereignty. #Russia#Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2017

Напомним, 3 марта Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.