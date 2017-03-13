Журналист назвал дату, когда ЕС продлит санкции за угрозу суверенитету Украины

09:54, 13 марта 2017
Политика
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Европейский союз в понедельник, 13 марта, продолжит санкции против 150 человек и 37 организаций за угрозу территориальной целостности Украины.

ЕС 13 марта продолжит санкции за угрозу территориальной целостности Украины / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Европейский союз сегодня продлит запрет на поездки и замораживание активов на 6 месяцев против 150 человек и 37 организаций, угрожающих суверенитету Украины", - говорится в его сообщении.

Напомним, 3 марта Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

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Теги: #санкции#Евросоюз