Журналист назвал дату, когда ЕС продлит санкции за угрозу суверенитету Украины
09:54, 13 марта 2017Политика
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Европейский союз в понедельник, 13 марта, продолжит санкции против 150 человек и 37 организаций за угрозу территориальной целостности Украины.
ЕС 13 марта продолжит санкции за угрозу территориальной целостности Украины / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
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"Европейский союз сегодня продлит запрет на поездки и замораживание активов на 6 месяцев против 150 человек и 37 организаций, угрожающих суверенитету Украины", - говорится в его сообщении.
EU today will extend visa bans & asset freezes by 6 months on 150 ppl & 37 entities that threatens #Ukraine's sovereignty. #Russia#Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2017
Напомним, 3 марта Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.
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