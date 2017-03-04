ЕС обнародовал решение по санкциям против "Януковича и Ко": Иванющенко исключили из списка

Санкции продлены еще на один год против 15 человек, в том числе экс-президента Януковича.

Бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко исключили из списка, указано в обнародованном решении ЕС.

Как сообщал УНИАН, решение о продлении санкций против бывших украинских чиновников 2 марта принял Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС, 3 марта решение утвердил Совет ЕС.

В частности, санкции в виде замораживания активов из-за подозрения в хищении государственного имущества Украины или превышении служебных полномочий, повлекших потерю бюджетных средств, введены, кроме Януковича, в отношении экс-премьер Николая Азарова и его сына Алексея, бывшего главы МВД Виталия Захарченко, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, экс-министра юстиции Елены Лукаш, экс-главы АП Андрея Клюева и народного депутата Сергея Клюева, бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка, бывшего первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, экс-министра образования Дмитрия Табачика, олигарха Сергея Курченко.

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*** 28 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Верховный суд Украины закрыл все уголовные производства в отношении Иванющенко.

В то же время, в Верховном суде 1 марта заявили, что не принимали решения о закрытии уголовного производства в отношении Иванющенко.