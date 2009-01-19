Поддержит ли Ющенко московские договоренности Тимошенко?

Вице-премьер Григорий Немыря заявляет, что, по предварительным подсчетам, цена на газ для Украины в 2009 году составит не более 235 долларов за тыс. кубометров.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Впервые была применена процедура, которая строится на формуле, львиную долю которой при вычислении цены на газ составляет цена на нефть и производные от нефти мазут и газоль", - цитирует Украинская правда.

"Поскольку, как сказала премьер, эта формула будет применена впервые, прежде чем ответственно называть цену надо провести точные подсчеты. Но по предварительным подсчетам мы можем сейчас говорить, что цена не будет превышать 235 долларов", - сказал вице-премьер.

Кроме того, комментируя заявление уполномоченного президента по вопросам энергетической безопасности Богдана Соколовского, о том, что цена на газ должна составлять около 199$, он сказал: "Мне не удобно, и я не буду комментировать заявление представителя технического органа президента".

"Знаем, что президент много часов провел в разговорах с руководством РФ. И он брал, в свое время, на себя ответственность до завершения этого процесса. Вопрос, почему это не было закончено?", - спросил Немыря.

"Почему, несмотря на начало газового кризиса, до сих пор не удалось это подписать на тех условиях, о которых говорил этот работник секретариата", - сказал вице-премьер.

"Очень важно чтобы завтра президент, Виктор Андреевич Ющенко, поддержал то, что было достигнуто кропотливой работой правительства Украины и премьером Тимошенко, в особенности за последние несколько дней", - отметил Немыря.

"Это репутация Украины, которая стоит на кону, европейское будущее Украины и некоррумпированность отношений между Украиной и РФ в газовой сфере", - подчеркнул он.