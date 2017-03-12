В Роттердаме полиция не пустила турецкого министра в консульство и сопроводила до границы с Германией
Полиция Нидерландов сопровождала авто турецкого министра до границы с Германией.
В Нидерландах в городе Роттердам правоохранители не пустили министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя на территорию турецкого консульства, пишет DW.
Издание сообщает, что министра остановили за 30 метров до дипмиссии. Чиновница была вынуждена в сопровождении полицейских покинуть Нидерланды после многочасовых переговоров из правоохранителями.
Отмечается, что напряжение между Турцией и Нидерландами нарастает из-за запрета выступлений турецких чиновников в Роттердаме перед апрельским референдумом по конституционной реформе в Турции.
В полиции Нидерландов подтвердили, что сопровождали авто турецкого министра до границы с Германией.
В свою очередь турецкая чиновница назвала то, что произошло, "пренебрежением демократическими ценностями".
Напомним, возле турецкого консульства в Роттердаме местная власть применила конную полицию и водометы, чтобы завершить акцию протеста нескольких сотен сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Протестующие собрались возле консульства после того, как власти Нидерландов не позволили двум турецким министрам встретиться с согражданами, которые проживают в Роттердаме. В Нидерландах проживают около 400 тыс. выходцев из Турции.
Анкара стремится убедить турецких граждан, которые проживают в Европе, поддержать изменения в конституцию страны, которые значительно расширяют полномочия президента. Референдум назначен на 16 апреля.