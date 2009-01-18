У Ющенко еще не знают, как оценить переговоры Тимошенко и Путина

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил агентству «Франс-пресс», что не хочет давать оценку договоренностям, достигнутым в ночь с субботы на воскресенье в Москве между премьерами Украины и России Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ.

Как передает радио “Свобода”, по словам Б.СОКОЛОВСКОГО, пока переговоры не завершены, говорить о них рановато.

«Я не могу быть рад, или не рад, пока не увидел окончательной цены на газ на бумаге», – сказал он в воскресенье.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН договорились, что цена на газ для Украины будет рыночная, причем в 2009 году с 20-процентной скидкой при условии, что Украина сохранит прежнюю льготную ставку транзита, а с начала 2010 года - без всяких льгот и скидок.

В.ПУТИН после переговоров с Ю.ТИМОШЕНКО сообщил, что с 1 января 2010 года Россия и Украина перейдут на ценообразование на газ, а также на тарифы его транзита "по европейской цене".

Премьеры дали поручения руководителям "Нафтогаза Украины" и "Газпрома" до понедельника подготовить документы, чтобы оформить достигнутые договоренности.