РФ "перевозбудилась" из-за иска в Гааге, это очень "напрягает" Москву – Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она напомнила, что сегодня проходит очередной раунд заседания Международного суда ООН в Гааге.

«Сегодня будет выступать российская сторона, РФ очень перевозбудилась относительно иска против нее. Процесс вызвал большое внимание голландских и мировых СМИ, всё это очень напрягает Москву», - отметила она.

Геращенко убеждена, что сегодня российская машина пропаганды, лжи и манипуляций будет работать в Гааге в полную силу. «Слушаем, фиксируем, фиксируем каждый факт лжи, ибо и за финансирование терроризма, и за нарушение прав человека, и за дискриминацию украинцев и крымских татар на оккупированных территориях, за заложников, за всё РФ должна отвечать», - добавила она.

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«Сегодня нашей делегации в Гааге будет непросто: морально, психологически, по-человечески, выслушивать о «гражданской войне», «карателях» и «хунте», - отметила вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Международном суде ООН продолжается второй день рассмотрения дела "Украина против России", в рамках которой в первую очередь рассматривается запрос Киева на введение временных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан на обычную жизнь. Запрос рассматривается как неотложный вопрос.

В понедельник от украинской стороны выступили представители, которые подробно обосновали справедливость и необходимость таких мероприятий.

Сегодня, 7 марта, свои аргументы излагает российская сторона.

Дело слушает судейская коллегия в составе 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама (Ronny Abraham).