В судебном заседании по делу Насирова объявлен перерыв на 10 минут

О нем попросили адвокаты отстраненного председателя ГФС Романа Насирова для согласования правовой позиции и "проветривания помещения".

Как передает корреспондент УНИАН, на протяжении последних нескольких часов адвокаты Насирова убеждали судью в том, что залог в 2 миллиарда гривень является непомерным для Насирова и необоснованным.

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Сначала они заявляли, что суд вообще не должен выбирать меру пресечения для председателя ГФС, поскольку он якобы не совершал никакого преступления, потом несколько изменили свою позицию и стали говорить о том, что размер залога должен быть существенно уменьшен - как минимум до 90 млн грн. Хотя и эти деньги, по словам адвокатов, являются неподъемными для Насирова.

Также защитники руководителя фискального органа заявили, что информация о недвижимости Насирова в Великобритании не соответствует действительности, и что на самом деле это жилье он снимает.

Ранее УНИАН сообщал, что адвокаты Насирова попросили объявить перерыв в работе суда до утра 7 марта в связи с окончанием рабочего дня и усталостью участников процесса, однако судья Бобровник отказал в удовлетворении ходатайства защиты.