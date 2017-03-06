Насирова могут выпустить под залог в 10 миллионов гривень – Сакварелидзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на митинге возле здания Соломенского районного суда Киева.

«По имеющейся у нас инсайдерской информации, на Банковой хотят уменьшить размер залога до 10 млн грн», - отметил Сакварелидзе.

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Он считает, что цель такого плана - дать возможность Насирову внести эти средства и сбежать из Украины.

Поэтому Сакварелидзе призвал митингующих не расходиться. В свою очередь митингующие заявили, что они не уйдут до вынесения судебного решения о мере пресечения для Насирова. Они пообещали, если оно их не устроит, то продолжат блокировать здание суда.

По словам пикетчиков, решение суда ожидается примерно через час.

Как сообщал УНИАН, 6 марта общественные активисты пикетируют здание суда в Киеве, опасаясь, что отстраненный глава Государственной фискальной службы, обвиняемый в злоупотреблении служебным положением и причинении ущерба государству в размере 2 млрд грн, может сбежать.

4 марта также появлялась информация, что здание суда, где должно рассматриваться избрание меры пресечения для Насирова, заминировано.

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Справка. 2 марта детективы НАБУ в больнице «Феофания» вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенных для этого документов. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования.